Alessandro Benetton: «Mi dissocio fortemente da Toscani»

«Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani». A scriverlo su Instagram, rispondendo ad un commento sul tema, è Alessandro Benetton. «Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani».

Il fotografo è nella bufera da ieri quando ai microfoni di Un giorno da pecora su RadioUno ha dichiarato: «Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola». Nel primo pomeriggio di oggi Toscani ha chiesto scusa (a modo suo) con un tweet.

