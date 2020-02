Coronavirus, cameriera hotel Verona ricoverata in isolamento

Condividi

Linkedin email

L’addetta alle pulizie dell’hotel di Verona dove lo scorso 23 gennaio avevano soggiornato i due coniugi di Wuhan affetti da coronavirus è stata ricoverata in isolamento al policlinico di Verona. Secondo quanto appreso da Adnkronos si tratterebbe di una semplice influenza come evidenziano i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma, ospedale dove sono ricoverati in prognosi riservata la coppia cinese. La donna, con la febbre, si è sentita male ieri ed ha chiamato il 118. Sono subito scattate le misure di sicurezza.

(ph: Facebook Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona)