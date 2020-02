Corso per cancellare inflessione veneta, Boron (ZP): «Tuteliamo nostra lingua»

Condividi

Linkedin email

Il Collegio dei Geometri di Rovigo ha organizzato un corso di dizione per permettere ai professionisti di cancellare l’inflessione veneta. Notizia che ha lasciato basito e rammaricato Fabrizio Boron, consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente che ha deciso di inviare una lettera al presidente del Collegio dei Geometri di Rovigo, Claudio Barison, e ai consiglieri.

«Secondo loro l’utilizzo esclusivo del veneto danneggerebbe l’immagine del Collegio. La nostra lingua dovrebbe essere valorizzata e non certo demonizzata. E’ un simbolo di appartenenza, ci identifica come popolo veneto. Ha alle spalle una storia millenaria ed è espressione di una repubblica, la Serenissima, che con la sua gloriosa storia e la sua letteratura ha lasciato il segno in tutto il mondo. Voler demonizzare e rinnegare le proprie origini, dimenticare le glorie di un popolo che si è distinto per valori, lungimiranza e sacrifici, va davvero a contraddire quello spirito di laboriosità di cui pochi altri popoli possono vantarsi», conclude Boron.