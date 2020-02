Sanremo, sui social tutti pazzi per la tutina di Achille Lauro (tranne i veneti)

Condividi

Il body e il paio di shorts in mesh nude con ricamo all over di strass firmato Gucci indossato da Achille Lauro a Sanremo ha fatto letteralmente impazzire il web con i social che non parlano praticamente d’altro da ieri sera. Il cantante ha dominato le ricerche online grazie alla sua tutina, aggiudicandosi il primo posto tra le ricerche della prima serata del Festival. Stando a un’analisi pubblicata da Lyst, la piattaforma di ricerca di moda globale, il picco è stato raggiunto alle 22.28 quando le ricerche sono arrivate a toccare i cinque zeri e un secondo spike è stato registrato alle 3.08 del mattino.

Secondo l’analisi di Lyst, sono le donne ad essere state maggiormente incuriosite dal look del rapper (61.3%) rispetto agli uomini (38.7%). L’età media degli utenti che hanno ricercato la tutina è compresa tra i 25 e 34 anni e il 32% di questi è uno studente. Le regioni Italiane che hanno maggiormente cercato la “tutina” sono state Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Lazio. Il Veneto e Trentino-Alto-Adige, invece, le regioni meno interessate.

(ph: Twitter @peetahug)