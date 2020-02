Venezia e Verona tra le mete preferite dei viaggiatori europei

Condividi

Il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it fa il punto sul 2019. I dati estratti, che sono vere ricerche e non sondaggi, sono molto affidabili e riflettono che molti degli europei che hanno deciso di viaggiare in Italia nel 2019 hanno optato per Venezia. È stata la terza città più richiesta dai viaggiatori spagnoli, portoghesi, britannici, francesi e la quarta per i tedeschi e la sesta per i olandesi. Per gli italiani, invece, è stata la undicesima destinazione più ambita nel mondo nell’ultimo anno. Bene anche Verona che si posiziona al settimo posto per i britannici e al quarto per gli olandesi.

Le città italiane più ricercate dai turisti europei nel 2019:

SPAGNOLI…..PORTOGHESI……BRITANNICI…..TEDESCHI…….FRANCESI……OLANDESI

1. Roma…………1. Roma……………1. Roma…………1. Catania……..1. Roma……….1. Roma

2. Milano………..2. Milano…………..2. Milano………..2. Roma………..2. Milano………2. Milano

3. Venezia………3. Venezia………….3. Venezia……..3. Milano……….3. Venezia …….3. Sardegna

4. Firenze……….4. Firenze………….4. Napoli………..4. Venezia……..4. Napoli……….4. Verona

5. Napoli………..5. Napoli……………5. Bologna……..5. Napoli……….5. Palermo……..5. Pisa

6. Bologna………6. Bologna ………..6. Firenze………6. Palermo……..6. Catania……..6. Venezia

7. Pisa…………..7. Cagliari …………7. Verona……….7. Bari………….7. Bologna …….7. Firenze

8. Torino………..8. Palermo…………8. Pisa…………. 8. Lamezia…….8. Firenze………8. Napoli

9. Palermo……..9. Pisa………………9. Catania………9. Brindisi ……..9. Bari………….9. Bari

10. Bari………..10. Torino………….10. Palermo…….10. Cagliari……10. Cagliari…….10. Catania

