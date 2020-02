Ancora vento forte su tutto il Veneto

Condividi

Linkedin email

giovedì 6. In prevalenza sereno o a tratti poco nuvoloso per possibile passaggio di nuvolosità medio-alta nella prima parte della giornata. Ottima visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ulteriore diminuzione in pianura, in ripresa in quota; nelle valli minime in diminuzione, massime in aumento. Temperature minime diffusamente inferiori a zero salvo sulle zone costiere.

Venti. In quota da tesi a moderati dai quadranti settentrionali in attenuazione in serata; nelle valli deboli/variabili salvo locali residui rinforzi da nord; in pianura deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

(Ph Shutterstock)