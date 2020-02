Violenza sessuale su minore: pensionato arrestato per la seconda volta

Condividi

Un 70enne di Mira (Venezia) sarebbe stato arrestato per la seconda volta dai militari della locale Tenenza, con l’accusa di violenza sessuale su minore. L’uomo, un pregiudicato, sarebbe già finito in manette a fine giugno su provvedimento della Procura Generale della Repubblica di Venezia con l’accusa di violenza continuata nei confronti della figlia dell’ex moglie.

Questa mattina l’ordine di esecuzione per condanna definitiva emesso dalle Esecuzioni Penali dalla Procura della Repubblica di Venezia nei suoi confronti. Dovrebbe scontare infatti una condanna definitiva a poco più di sei anni per i gravi reati di violenza sessuale aggravata e continuata posti in essere nei confronti di una allora ragazzina dal 1994 al 2007. In considerazione della non più giovane età, il delinquente oramai pensionato sconterà la pena agli arresti domiciliari.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)