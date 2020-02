Essilorluxottica vuole acquisire GrandVision: Commissione Ue avvia indagine

Condividi

La Commissione europea comunica di avere «avviato un’indagine approfondita per valutare la proposta acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica», un procedimento motivato dal timore che l’operazione «possa ridurre la concorrenza per la fornitura all’ingrosso di lenti e occhiali oftalmici, nonché nella fornitura al dettaglio di prodotti ottici».

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile Antitrust, ha ricordato che «EssilorLuxottica è il più grande fornitore mondiale di occhiali e GrandVision è la più grande catena di negozi al dettaglio in Europa. Per questo motivo è necessario valutare attentamente se la concentrazione proposta rischi di tradursi in prezzi più elevati o in una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori». La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi, quindi fino al 22 giugno 2020, per adottare una decisione.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)