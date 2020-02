Meteo, il vento si calma e torna la nebbia

Condividi

Da giovedì l’espansione dal Mediterraneo occidentale di un promontorio anticiclonico determinerà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a venerdì e relativamente fresco nei valori minimi, che saranno inferiori a zero anche in pianura. Nel fine settimana correnti più umide in quota determineranno un aumento della nuvolosità specie domenica con maggiore probabilità di foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Lunedì il passaggio di una saccatura a nord delle Alpi determinerà un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali che in quota potranno risultare anche forti/molto forti alle quote più alte, moderati, a tratti tesi in pianura. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni di Arpav.

Venerdì 7. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, non si esclude qualche foschia in pianura durante le ore più fredde. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Minime stazionarie o in locale diminuzione in pianura con valori diffusamente sotto zero, in aumento su zone montane e pedemontane, stazionarie nelle valli; massime in aumento in quota, senza variazioni di rilievo in pianura. Marcata inversione termica durante le ore più fredde in pianura e nelle valli. Venti. In pianura deboli: variabili al mattino, dai quadranti orientali al pomeriggio. In quota da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

Sabato 8. In prevalenza sereno o poco nuvoloso con tendenza a moderato aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio/sera a partire da Ovest. Durante le ore più fredde probabili foschie o locali nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In pianura temperature minime in aumento, massime stazionarie; sulle zone montane generale calo termico. Venti. In pianura deboli variabili. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Domenica 9. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo presenza di foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli fino alle prime ore. Nel corso del pomeriggio tendenza a progressivo aumento della nuvolosità, specie dal tardo pomeriggio/sera. Temperature senza notevoli variazioni. In pianura venti in prevalenza deboli da ovest/sud-ovest salvo temporanei moderati locali rinforzi verso fine giornata. In quota rinforzo dai quadranti occidentali del pomeriggio/sera.

Lunedì 10. Fino al mattino residua nuvolosità, specie sulla pianura, in seguito ampie schiarite fino a cielo in prevalenza sereno entro fine giornata. Al mattino possibili deboli precipitazioni sparse sui settori montani, pedemontani e della pianura settentrionale, con qualche fiocco di neve oltre i 1100/1400 m. Temperature in generale aumento. Venti in quota tesi/forti dai quadranti occidentali; in pianura moderati, a tratti tesi in serata, dai quadranti occidentali. Possibili episodi di Foehn localmente sulle zone Pedemontane e in qualche fondovalle prealpino.

(ph: shutterstock)