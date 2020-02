Coronavirus, a Padova annullato capodanno cinese

Condividi

Linkedin email

I festeggiamenti e le attività previste per l’8 febbraio per la Festa delle Lanterne del programma ”Capodanno cinese 2020 a Padova”, organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Culturale ”Il Filo di Seta” sono stati annullati. La decisione di annullare i festeggiamenti, assunta di comune accordo con la Scuola Briosco dove si sarebbero dovuti svolgere, «vuole essere un atto di solidarietà nei confronti della Cina e del popolo cinese che sta attraversando un momento particolarmente drammatico e causa di grandi sofferenze», spiega il Comune di Padova. Come associazione e come comunità cinese, ha dichiarato Liu Zun June, Presidente dell’Associazione Il Filo di Seta «abbiamo apprezzato e ringraziamo tanto la vicinanza e la solidarietà dimostrate dal sindaco Giordani e dall’assessore Colasio. Siamo fiduciosi che, tutti insieme e incrementando la collaborazione, potremo affrontare la situazione».

L’Associazione Il Filo di Seta, in segno di solidarietà, invita tutti a partecipare ad un appello/ preghiera collettiva che si intitola ”1000 gru di origami per la Cina e il Mondo”. Da martedì l’associazione ha iniziato, presso la Scuola Briosco, la raccolta di gru rosse di origami, che vengono realizzate insieme agli insegnanti e agli alunni nei laboratori. L’Associazione invita tutti coloro che volessero apprendere la tecnica dell’origami a partecipare all’iniziativa: ”Piega una gru rossa” che avrà luogo il 7 febbraio, dalle ore 14:30 alle 16:30 presso la sede della Fondazione Bevilacqua La Masa, Dorsoduro 2826, Venezia (dove si svolge la mostra Fu/Felicità: nell’anima dell’inchiostro cinese) e l’8 febbraio dalle ore 14:30 alle 16:30 presso la Loggia della Sala della Gran Guardia, Padova (Piazza dei Signori). Inoltre, verrà annullato anche l’evento in programma per del 25 febbraio: conferenza e laboratorio di danza Dunhuang. Invece si mantiene l’incontro del 21 febbraio con l’attore cinese Shi Yang.

(ph: shutterstock)