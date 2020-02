Sanremo, nella cover di Junior Cally spuntano le Sardine

Condividi

«In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine». Compare anche questa frase nella cover di “Vado al massimo” di Vasco Rossi che Junior Cally canterà a Sanremo. Un’indiscrezione di Adnkronos che cita una fonte che ha assistito alle prove di questa mattina al Teatro Ariston. La frase originale sui pesci grossi e le sardine assume un significato particolare alla luce del fatto che nei giorni scorsi lo stesso Junior Cally a chi gli chiedeva degli attacchi del leader della Lega Matteo Salvini nei suoi confronti aveva risposto: «E’ un pesce grosso, non credo che gli risponderò».

E le Sardine raccolgono il presunto endorsement di Junior Cally con entusiasmo: «Sardine e Arte nelle sue molteplici forme vanno sempre d’accordo! Non conosciamo nello specifico il cantante e la sua musica e non sappiamo neanche se quelle “sardine” sono riferite a noi. Però anche noi ai pesci grossi preferiamo le sardine, quindi abbiamo già una cosa in comune!».