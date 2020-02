Sanremo, Mika omaggia De Andrè e annuncia live in Arena

Condividi

Questa sera ospite speciale al Festival di Sanremo: Mika. Il cantante farà un omaggio a Fabrizio De André con il brano ”Amore Che Vieni, Amore Che Vai” e proporrà anche le sue hit e brani tratti dall’ultimo progetto discografico ”My Name Is Michael Holbrook”.

Ma le sorprese non finiscono qui: Mika ha infatti annunciato che il suo tour estivo toccherà l’Arena di Verona il 10 agosto. Poi sarà in Umbria ospite dell’Imbria Jazz, il più importante festival musicale jazzistico italiano. In totale la tournée toccherà ben 14 regioni italiane.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)