Casella d’Asolo, sfilata e lotteria di Carnevale

Domenica 9 febbraio ad Asolo (Treviso) si terrà la nona edizione del “carnevale asolano” con sfilata di carri allegorici e lotteria.

Programma

Ore 14.00 sfilata dei carri allegorici, che partiranno davanti al Bar Al Maio, per poi sfilare davanti la Piazza del mercato e, arrivati presso Scarpa Spa, torneranno indietro per fare il secondo passaggio.Saranno presenti dei chioschi con bevande calde e tutto il necessario per godersi la sfilata.

Ore 16 estrazione della lotteria.

Tutto il ricavato andrà a sostenere il nostro coraggioso asilo parrocchiale e le attività giovanili votate al divertimento ed educazione dei nostri bambini e ragazzi.

(Ph. Facebook – Casella d’Asolo Carnevale)