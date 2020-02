Dove bere la migliore birra a Bassano

Condividi

Ai Buei

Molto apprezzate dagli utenti la birra Hofbräuhaus (per il gusto e per la spinatura) e la vodka Red Bull, in questo locale di via Schiavonetti, e la gentilezza del personale. Piace anche la birra di produzione propria e, per quanto riguarda il cibo, la porcata.

Vox

Questo locale in via De Gasperi si fa notare anche per la cucina, oltre che le birre, su cui il personale di sala sa dare ottimi consigli. Il menu comprende panini, hamburger (secondo alcuni utenti i migliori di Bassano), bigoli, piatti di carne.

Birreria da Ponte di Pacelli

Questo locale in via Gamba, vicino allo storico Ponte degli Alpini, è molto apprezzato per le bruschette e la birra tedesca Augustiner.

Birreria Löwen

Questo locale di via Angarano dispone di un ampio plateatico esterno. Agli utenti piacciono le bruschette con prodotti locali, la birra e la simpatia del titolare. Ha oltre 40 anni e si trova vicino al Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Propone ottime birre alla spina e bruschette con il pane fresco con ingredienti selezionati.

Birreria Samsara

Questo locale di viale delle Fosse ha un’ambientazione interna molto particolare e dispone di spazio esterno e giochi da bar per passare a serata lasciando per una volta da parte il telefono. Molto apprezzate le bruschette e i panini. Samsara è uno storico locale Bassanese. Samsara è una parola che deriva dal Sanscrito e rappresenta l’oceano dell’esistenza, la vita terrena, il mondo fisico di preoccupazioni e sofferenza nel quale l’anima deve necessariamente compiere la propria esperienza, per poter giungere alla liberazione definitiva (all’illuminazione). E’ il ciclo purificatore di vita, morte e rinascita.