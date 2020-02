Carnevale fuorilegge a Venezia: sequestrati 17 mila articoli pericolosi

Condividi

La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 17.000 articoli non regolari e potenzialmente pericolosi per un valore commerciale di circa 100.000 euro. Le attività s’inquadrano nell’intensificazione operativa avviata dalla Guardia di Finanza di Venezia in concomitanza dei festeggiamenti del carnevale veneziano, volta a tutelare il made in Italy e a proteggere i consumatori dai rischi connessi alla distribuzione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute.

Tra i prodotti sequestrati, maschere e altre tipologie di gadget legati all’ormai imminente carnevale, che erano commercializzati senza l’etichettatura obbligatoria prevista dalla normativa europea e nazionale per informare il consumatore dell’identità del produttore o importatore e l’origine della merce e della sua composizione. 8 gli esercizi controllati, di cui 7 gestiti da cittadini di nazionalità straniera, tutti collocati nei punti nevralgici per il turismo veneziano, quali le zone di Rialto, San Marco e Campo San Polo.

Tra i casi particolari riscontrati vi è quello di alcune delle maschere sottoposte a sequestro le quali, benché ricalcassero la tradizione veneziana, erano in realtà di produzione estera. Oltre al sequestro amministrativo della merce, ai titolari delle attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.