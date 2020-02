Carnevale Venezia: ecco le 76 aspiranti Marie

Condividi

Con l’inizio ormai prossimo del Carnevale si rinnova uno degli appuntamenti più tradizionali della manifestazione lagunare: la selezione delle dodici Marie che sabato 15 febbraio sfileranno partendo da San Pietro di Castello e percorreranno via Garibaldi e riva degli Schiavoni, in uno scenografico corteo con vestiti d’epoca. L’arrivo è previsto sul palco di piazza San Marco, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale.

Le selezioni sono in corso a Ca’ Vendramin Calergi: le 76 ragazze, tra cui saranno scelte le future 12 Marie, hanno tra i 18 e i 26 anni e sono giudicate da 14 esperti che prendono in considerazione, oltre alla bellezza, le conoscenze storiche delle aspiranti, con particolare riferimento alla tradizione delle Marie. Tra i giurati, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è presente l’assessore al Turismo Paola Mar.

«Si rinnova una tradizione che, da giurata, seguo da cinque anni e che ci porta a scegliere dodici ragazze nell’ambito della città metropolitana – spiega l’Assessore al Turismo Paola Mar –. È una decisione che prenderemo non guardando solo alla bellezza, come sottolineato in apertura anche dall’organizzatrice Maria Grazia Bortolato, ma anche in base alla capacità di interagire e comunicare. È la novità principale di quest’anno, troveremo dei volti che ricordino e rappresentino Venezia».

Per le 12 Marie scelte si aprono giorni pieni di emozioni che rinnovano la tradizione e rievocano, in chiave moderna, il corteo delle dodici promesse spose, scelte tra le più belle di Venezia, accolte dal Doge in piazza San Marco. La Maria dell’anno, inoltre, sarà probabile protagonista nel 2021 del volo dell’Angelo in piazza San Marco, evento clou del Carnevale di Venezia.