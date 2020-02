GF Vip, Paola di Benedetto parla di Fede: «Il momento più brutto della mia vita»

Condividi

E’ ormai un mese che Paola Di Benedetto è rinchiusa nella casa del Grande Fratello e ancora non ha avuto notizie dal fidanzato Federico Rossi. L’influencer vicentina si è lasciata andare a confidente con Pago e Serena raccontando la rottura con il cantante: «Quest’estate quando mi sono lasciata, sono stata single per tutta l’estate. Ci siamo rimessi insieme a settembre, ho vissuto un momento bruttissimo. Lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta»

«Conoscevo anche altri ragazzi, belli e intelligenti, avevo tantissime tentazioni di fronte ai miei occhi. Ma non erano lui ed io mi ritrovavo sempre a cercare lui anche negli altri. Per questo ho deciso di volerne parlare con lui. Stavo male», ha concluso la Di Benedetto.