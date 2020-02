Condividi

Domenica 23 febbraio Padova festeggerà il Carnevale con la sfilata mascherata dal “Liston” (via Umberto I, via Roma, via VIII Febbraio e via Cavour) a Prato della Valle, dove poi sfileranno 10 carri allegorici. Appuntamento alle 14:30.

Le vie e le piazze e le piazze del centro storico saranno il palcoscenico di 4 effervescenti parate itineranti per il divertimento di grandi e piccini.