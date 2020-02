Sorapis, l’incanto del lago ghiacciato

Condividi

Il lago di Sorapis, sulle Dolomiti Ampezzane (Belluno), sembra uno squarcio di Paradiso. È noto infatti in tutto il mondo per il colore turchese della sua acqua, tanto che il Comune ha dovuto emanare il divieto di tuffarcisi, per proteggere la delicatezza dello spettacolo della natura.

In questi giorni le temperature invernali scoraggiano sicuramente i tuffi più che i divieti, ma è il ghiaccio a regalare una visione straordinaria del lago, con lo sfondo mozzafiato delle montagne innevate. (t.d.b.)

(Ph.PiaveServizi)