Thiene, investita mentre attraversa: è grave

È ricoverata in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza la donna di 49 anni che ieri verso le 19 è stata investita e sbalzata via da un’auto incolonnata che ripartiva mentre lei attraversava la strada nei pressi della stazione di Thiene (Vicenza). Come riportano i giornali locali, gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire se la vittima abbia attraversato dentro o fuori le strisce pedonali. Alla guida della vettura che ha investito la donna c’era una 55enne di Breganze (Vicenza).