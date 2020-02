Virus Cina: Oms, ‘non sono raccomandate restrizioni viaggi’

Condividi

Linkedin email

Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) – “Sulla base delle raccomandazioni del Comitato di emergenza, l’Oms non raccomanda restrizioni ai viaggi e al commercio” a causa del nuovo coronavirus. “Sebbene le restrizioni ai viaggi possano sembrare intuitivamente la cosa giusta da fare, di solito l’Oms non le raccomanda, a causa della perturbazione socio-economica che causano e dell’uso intensivo delle risorse che si rende necessario”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Cristiana Salvi, responsabile Relazioni Esterne, Emergenze Sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa.

“Nell’attuare le misure relative ai viaggi e a commercio – prosegue – i paesi tengono conto delle politiche nazionali, della propria valutazione del rischio e delle proprie capacità. Tuttavia, laddove i paesi scelgano di applicare restrizioni di viaggio in base a circostanze e contesti particolari, ai sensi del Regolamento sanitario internazionale sono tenuti a segnalarlo all’Oms”.