Virus Cina: Sileri, tamponi su 55 italiani rientrati tutti negativi

Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) – “Sono tutti negativi, al momento, i tamponi fatti sui i 55 italiani” rientrati dalla Cina lunedì e attualmente ospiti alla Cecchignola, a Roma, per la quarantena. Lo assicura all’Adnkronos Salute il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, sottolineando l’improbabilità di contagi all’interno del gruppo delle persone rientrate con il volo di Stato dalla Cina, accompagnati proprio dal viceministro.

“Si tratta di test che, come già previsto, verranno ripetuti. Dovrebbero essere rifatti tra 3 giorni, come da programma. Ovviamente, anche alle luce della positività del 56esimo ospite della Cecchignola il cui tampone era risultato positivo, potrebbe essere rivista la tempistica dei controlli”, aggiunge Sileri. “Sono stati seguiti protocolli molto scrupolosi, con contatti limitati e protezioni adeguate”, conferma.