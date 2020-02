Padova capitale volontariato, Zaia parla di autonomia: contestato da platea

Condividi

Luca Zaia contestato dalla platea durante il suo discorso alla presentazione di Padova capitale del volontariato. Lo speech del presidente della regione Veneto, che ha toccato temi come il Cuamm e Tina Merlin, è stato molto apprezzato fino al momento in cui si è rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente all’evento, parlando di autonomia. In quel momento dalla platea sono arrivate parole di dissenso, il pubblico non ha apprezzato.