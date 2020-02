Coez, da Sanremo al Marostica Summer Festival

Condividi

È uno dei più amati e apprezzati artisti del nuovo cantautorato italiano. Silvano Albanese, in arte COEZ, è il nuovo ospite della sesta edizione di Marostica Summer Festival che continua ad arricchirsi di nomi importanti della scena italiana ed internazionale, dopo gli annunci di Piero Pelù (10 luglio), LP (14 luglio) e Ben Haper (15 luglio). COEZ, dopo averlo ascoltato a sorpresa con Gianni Nannini venerdì al Festival di Sanremo, sarà in Piazza Castello l’8 luglio (ore 21.30) per una tappa del “TOUR 2020”, il nuovo progetto live in programma per la prossima stagione estiva, dopo un 2019 che lo ha consacrato tra gli artisti di maggior successo in Italia.

Le prevendite per i nuovi live di TOUR 2020 sono disponibili sul sito www.ticketone.it da lunedì 10 febbraio alle ore 11 e in tutti i punti vendita Ticketone e prevendite autorizzate da sabato 15 febbraio alle ore 11. La sesta edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica.