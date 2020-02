Lessinia, precipita dalla falesia: muore climber

Condividi

Linkedin email

Tragedia questa mattina alle 11 in Lessinia, nel Veronese. Una persona caduta dalla parete di roccia di Ceredo di Sant’Anna d’Alfaedo ed è morta. L’incidente è avvenuto sulla parte Nord della falesia. Sul posto è accorso l’elicottero di Verona Emergenza, ma per il climber precipitato non c’è stato nulla da fare. Indagini in carico ai carabinieri

+++ AGGIORNAMENTO +++

La vittima è Mauro Magagna, fotografo 55enne che abitava a Colognola ai Colli. Secondo le prime informazioni la corda sarebbe uscita dal moschettone mentre il climber stava scendendo e si trovava ad una ventina di metri.