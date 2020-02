Meteo, qualche pioggia tra domenica e lunedì. Poi torna il bello

Condividi

Nei prossimi giorni tenderà ad accentuarsi il contrasto la circolazione ciclonica che si instaurerà sull’Europa centro-settentrionale e l’alta pressione che insisterà sull’area mediterranea; sulla nostra regione avremo dunque un rinforzo di venti dai quadranti occidentali soprattutto in quota, con culmine martedì; sono comunque previsti vari spazi di sereno, a parte alcuni addensamenti nuvolosi e qualche possibile modesta precipitazione per il transito di una lieve saccatura da ovest tra domenica e lunedì. Vediamo le previsioni di Arpav per i prossimi giorni.

Domenica 9. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso in montagna, da poco nuvoloso a nuvoloso sulle zone pianeggianti, dove inoltre nelle ore più fredde saranno probabili locali nebbie. Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche leggero fenomeno più che altro sulle Prealpi occidentali alla sera, eventualmente con qualche fiocco di neve oltre 1100-1400 m. Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui delle diminuzioni delle minime sulla bassa pianura e delle massime sulle zone montane, specie verso nord-est. Venti. In quota da moderati a tesi, sud-occidentali; altrove deboli con direzione variabile salvo a tratti, da metà giornata, locali moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali in pianura

Lunedì 10. Moderata variabilità, in pianura con addensamenti nuvolosi più compatti ed estesi fino al pomeriggio e spazi di sereno più presenti verso fine giornata, in montagna con alternanza di nubi e schiarite; possibili locali nebbie in pianura durante nelle ore più fredde, a partire dalle zone nord-orientali e soprattutto alla sera. Precipitazioni. Probabilità in leggero aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti settentrionali, bassa (5-25%) sul resto delle zone centro-settentrionali e nulla o molto bassa (0-5%) altrove di fenomeni generalmente deboli e da locali a sparsi, dapprima più che altro ad ovest e poi soprattutto a nord-est; limite delle nevicate sulle Dolomiti inizialmente sui 1000-1300 m, in rialzo a 1300-1600 m in mattinata e 1600-1900 m entro fine giornata, generalmente più alto sulle Prealpi. Temperature. Prevarrà un moderato aumento, salvo locali lievi controtendenze per le minime in montagna e per le massime a nord-est. Venti. In quota, prevalentemente forti dai quadranti occidentali; altrove, a tratti deboli con direzione variabile e a tratti localmente moderati dai quadranti occidentali.

Martedì 11. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con probabile aumento sia degli spazi di sereno su pianura e Prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti; nelle ore più fredde, possibili locali nebbie in pianura; precipitazioni generalmente assenti, salvo a tratti qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti; in montagna contenuto calo delle temperature, salvo massime stazionarie o in leggero aumento nelle valli; in pianura, per le minime prevarrà un calo al più moderato e per le massime un discreto aumento; vento a tratti significativo dai quadranti occidentali, specie in quota.

Mercoledì 12. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso; possibili locali nebbie in pianura durante le ore più fredde; temperature in calo, salvo valori massimi stazionari o in leggero aumento sulla pianura nord-orientale; in quota vento dai quadranti occidentali, in attenuazione.

