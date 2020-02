L’oroscopo della settimana (10-16 febbraio): Cancro, il partner latita

Condividi

♈-ARIETE

VENERE AMMORBIDISCE TUTTO

Sarà il vigore che Marte positivo comporta e sarà, soprattutto, la delicata prospettiva serena che Venere all’inizio del Segno comporta. Una visione meno pungente e più serena è nelle promesse che ti fanno le stelle, alla quale anche il Sole attualmente acquariano, in sestile, ha cose belle da aggiungere… Da aggiungere c’è soltanto che dovresti smarcarti con rapidità e in maniera definitiva da personaggi troppo invadenti e curiosi.

♉-TORO

IMPAZIENTE FASE REATTIVA

La fase di riflessione, se mai è iniziata, adesso pare superata dalle urgenti contingenze che ti vedono protagonista di scelte definitive, indovinate e perfette per farti compiere notevoli passi avanti. Urano avrà l’incoraggiamento della Luna proprio all’inizio settimana, e l’intuizione sarà quindi certamente la guida sicura nelle tue azzardate scelte professionali. L’attuale impazienza diventa una necessità reattiva che compensa la lunga pazienza che hai dimostrato per lunga pezza. Anche in amore.

♋-GEMELLI

A FRENO L’AGGRESSIVITA’

Se vuoi un consiglio che potrebbe servirti davvero allora accetta il fatto che dovresti del tutto evitare gli impeti di aggressività, specialmente con chi ami e ti ama. Sfoga il malumore che a volte Marte contrario, con la complicità di Mercurio e Nettuno un po’ ostili, ti procura attraverso una socialità più spinta e decisamente più vivificante. L’energia giusta te la fornisce il Sole, il quale dal Segno amico dell’Aquario ti sprona e ben ti assiste.

♋-CANCRO

IL PARTNER LATITA

Stanno nelle piccole cose le vittorie che puoi sperare di cogliere ora: Giove, Saturno e Plutone contrari e una Venere un tantino capricciosa sono del parere che i messaggi affettuosi del partner ti arrivino un tantino annebbiati e, in qualche caso, possano raggiungerti senza lo slancio che invece riterresti indispensabile. Sono invece parecchio a buon punto i propositi di ampliamento e di conferma di progetti legati alla tua creatività.

♍-LEONE

PASSIONALITA’ MALIZIOSA

Il Sole contrario ti raccomanda di rimandare magari solo di qualche giorno certi impegnativi viaggi e certi importanti spostamenti, dato che il fisico necessita di maggior riposo visto che potrebbe non essere esattamente al top. Riguardarti e non esagerare in nulla è una regola aurea alla quale non ti converrà venir meno. Marte ti è amico dal Sagittario e cercherà di indirizzare i tuoi interessi verso situazioni calde e magari osè.

♍-VERGINE

RENDI DINAMICO IL LEGAME

Bisognerebbe che considerassi meglio le necessità intellettuali e culturali di chi ti vive accanto che, come suggeriscono Mercurio e Nettuno contrari, vorrebbe un rapporto a due maggiormente dinamico e divertente. L’eccessiva austerità di certe tue radicate abitudini, a volte rende il legame un tantino ripetitivo, e forse non sempre all’altezza di slanci fantasiosi e spigliati che lo renderebbero più intrigante e sciolto. Perché non provare?

♎-BILANCIA

VERSO APPRODI APPAGANTI

Iniziare la settimana con il positivissimo appoggio del Sole di passaggio nel segno dell’Acquario è un incentivo celeste a vivere con grande partecipazione le svariate occasioni mondane, in vero promesse dalle stelle con grande larghezza. Le scelte domestiche che Giove, Saturno e Plutone comportano ti mettono nella condizione di essere senz’altro tu al comando della barchetta familiare, ruolo che anche Venere insiste tu occupi per bene.

♏-SCORPIONE

BUONE DECISIONI FINANZIARIE

Secondo Mercurio e Nettuno la condizione affettiva è arricchita da una complicità simpatica e compagnona, elemento principe per sentirti al meglio in compagnia della persona cara. Interessanti gli spunti finanziari del momento, con decisioni caldeggiate dall’impulsivo Marte. In certe circostanze che si presentano all’improvviso saprai prendere delibere immediate, sull’unghia, capaci di comportare consistenti benefici nel campo economico.

♐-SAGITTARIO

IRRUENTE TENEREZZA

Tieni sotto controllo il borsellino, visto che Marte vorrebbe agire d’impulso mentre Giove, Saturno e Plutone ti consigliano di aspettare oppure creare da te circostanze idonee per investimenti che si rivelino solidi, e duraturi. Cedere alle impellenti sollecitazioni del momento potrebbe non essere la scelta più indicata…In amore dai al sentimento che hai in cuore la possibilità di crescere, di affermarsi con irruente tenerezza.

♑-CAPRICORNO

FAVORISCI LA VICINANZA EMOTIVA.

La fortuna, l’affacciarsi nella tua vita di circostanze che premiano la tua costruttiva costanza, è una caratteristica che Giove nel Segno, insieme a Saturno e a Plutone, mette in primis-simo piano. Su suggerimento della bella Venere in Ariete, usa però una disponibilità maggiore nel campo affettivo perché chi ami avverte la necessità di sentirti al suo fianco con una frequenza ben maggiore di quanto tu possa immaginare. Ergo…

♒-ACQUARIO

CAMBIA LA TUA IMMAGINE.

Come ogni anno in Febbraio è il passaggio del Sole la nota più interessante della periodo considerato. Il Sole è la manifestazione celeste di una grande energia, di una sicurezza rocciosa e salda sul proprio operato, della chiara possibilità di raggiungere obiettivi di notevole spessore. Mercurio e Nettuno ti spronano a cambiare in meglio la tua immagine pubblica, da rendere più dinamica, più aderente ai tempi vivacissimi che viviamo.

♓-PESCI

DAI CHE IL TEMPO STRINGE

Le promesse effervescenti che la simbiosi celeste fra Mercurio e Nettuno, entrambi nel Segno, consigliano, danno di codesto periodo una sequela di occasioni positive e stuzzicanti. Il favore dei tre colossi dal Capricorno, lo sprone di Urano taurino, sono altrettanti elementi per capire che sei impegnatissima su parecchi fronti. Tutti teoricamente vincenti, se non presterai il fianco al desiderio di prendertela comoda… Il tempo stringe!!!

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

Ph. Shutterstock