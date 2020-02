Padova: il Poiana scende in piazza con le Sardine

Condividi

“In piazza con le sardine ci sarà la cultura, la nostra non sarà semplicemente una piazza di contestazione ma anche di confronto arte e musica. Diversi artisti e gruppi musicali ci faranno compagnia in piazza, come Andrea Pennacchi (in arte il Poiana)“. Lo annuncia una nota a firma Sardine Venete, in lancio della manifestazione in programma lunedì alle 18.30 al Portello di Padova.

“Tanti sono gli artisti e i personaggi pubblici che hanno partecipato alle manifestazioni delle sardine, a Bologna come nelle altre città. Arte, cultura e bellezza sono le nostre armi contro chi propaga odio e parla alla pancia delle persone sfruttando le loro paure – prosegue il comunicato – Di fronte a chi predica odio, conflitto e divisioni, noi portiamo solidarietà e inclusività. A chi ci vuole soli e spaventati, noi ci mostriamo uniti e pieni di gioia. Padova non si lega”.