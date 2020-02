Serie B, sabato nero per Venezia e Cittadella

Condividi

Sabato nero per le squadre venete in Serie B. Questa 23esima giornata di campionato ha visto la sconfitta del Venezia contro il Frosinone per 0-1 e del Cittadella contro l’Empoli per 1-2. Il Chievo se la giocherà domani alle 15.00 contro il Pisa all’Arena Garibaldi.

Venezia – Frosinone 0-1

Primo tempo senza reti, a sbloccare la partita al 63esimo del secondo tempo di pensa Rohden. Due le occasioni non sfruttate dai lagunari.

Cittadella – Empoli 1-2

Primo tempo a reti bianche. Mancuso porta avanti l’Empoli al sesto minuto del secondo tempo. Il Citta reagisce e si riporta alla pari con una rete firmata da Adorni al trentottesimo. Ma a far finire i sogni della formazione locale è Bajrami che al 68esimo chiude la partita sull’1 a 2.

(ph: Facebook A.S.Cittadella 1973)