Intorno alle ore 20 di ieri, sabato in via Vanezza a Correzzola, Padova, un’auto è finita fuori strada, precipitando in un canale: i due occupanti, anche se feriti, sono riusciti ad uscire e a salvarsi.

I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco con due automezzi (tra cui un’autogru) hanno agganciato e recuperato la vettura, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo due ore.