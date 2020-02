Serie C, giornata X: per l’Lr Vicenza il pareggio vale +6

Condividi

Vis Pesaro – LR Vicenza 1-1

Reti: 14′ Arma (V), 30′ Lelj (VP) (nella foto)

VIS PESARO(3-5-2): Puggioni (34′ Bianchini); Paoli, Lelj, Farabegoli; Nava (72′ Campeol), Misin, Ejjaki, Voltan, Tessiore; Marcheggiani (77′ Di Munno), Ngissah.

A disposizione: Bianchini, Campeol, Pannitteri, Botta, Gomes, Di Nardo, Di Munno, Malec, De Feo. All. Pavan.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Bizzotto, Barlocco (77′ Liviero); Nalini, Rigoni, Pontisso (77′ Scoppa), Vandeputte (70′ Tronco); Arma (70′ Saraniti), Marotta (59′ Guerra).

A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Pasini, Liviero, Scoppa, Aguda Issa, Tronco, Guerra, Saraniti. All. Di Carlo.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Note: calci d’angolo 3-8.

Ammoniti: Padella, Rigoni, Ngissah, Bruscagin, Marcheggiani.

Recupero: primo tempo 4′-secondo tempo 3′

Virtus Verona – Imolese 0-0

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel ; Pinton, Visentin, Sirignan, Manfrin (32’ st Vannucci n.g.); Onescu (22’ st Sammarco), Bentivogli, Cazzola (22’ st Daffara ); Danti ; Odogw, Magrassi 26’ st Lupoli). A disp.: Sibi, Chiesa, Danieli, Santacroce, Merci, Puntoriere, Curto. All.: Fresco

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Boccard, Alimi, Della Giovanna; Garatton, Marcucci, Tentoni (34’ st Maniero n.g.), Valeau (34’ st Ingrosso n.g.); Belcastro(44’ st Scarlino n.g.); Chinellato, Ferretti (15’ st Padovan ). A disp.: Libertazzi, Seri, Alboni, Vuthaj, Adorni, Artioli, Carini, Schiavi. All.: Atzori

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

AMMONITI: Garattoni, Boccardi, Maniero, Sirignano, Tentoni, Marcucci

NOTE: Ammonito Atzori. Spettatori 462 (incasso non comunicato). Angoli 3-8

Cesena – Padova 1-1

Reti: Buglio (Pd) al 34′ st, Borello (Ce) al 43′ st

CESENA (4-3-3): Marson; Zampano, Ricci, Brignani, Valeri; Ardizzone (dal 41′ st Zerbin), De Feudis (dal 31′ st Rosaia), Franco; Borello, Caturano (dal 31′ st Lo Faso), Russini (dal 19′ st Butic). A disposizione: Agliardi, Giraudo, Maddaloni, Munari, Brunetti, De Santis, Stefanelli, Capellini. All. Viali

PADOVA (4-3-3): Minelli; Fazzi, Kresic, Andelkovic, Frascatore; M. Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo (dal 14′ st Buglio); Zecca (dal 27′ st Germano), Litteri (dal 14′ st Santini), Čulina (dal 14′ st Soleri). A disposizione: Bacchin, Gherardi, Capelli, Cherubin, Baraye, Rondanini, Buglio, Germano, Piovanello, Soleri, Pesenti Santini. All. A. Mandorlini

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Lattanzi-Cortese)

Ammoniti: Mandorlini, Ricci, Frascatore, Zecca

Espulsi:

Arzignano – Triestina 2-2

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Tosi, Maldonado, Sbaffo (st 39’ Pattarello), Kouko (st 21’ Cais), Rocco (st 1’ Piccioni), Perretta (st 39’ Hoxha), Tazza, Bigolin, Bonalumi, Lo Porto (st 32’ Barzaghi), Calcagni. All Colombo. A disposizione: Faccioli, Amatori, Balestrero, Calcagno, Casini

TRIESTINA: Offredi, Formiconi, Brivio, Henrique (st 21’ Mensah), Lambrughi, Maracchi (st 1’ Giorico), Lodi, Signorini, Gatto (st 7’ Tartaglia), Gomez (st 32’ Granoche), Procaccio (st 1’ Sarno). All Gautieri. A disposizione: Matosevic, De Luca, Steffe, Ermacora, Cernuto, Laverone, Salata

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. ASSISTENTI: Giuseppe Trischitta e Milos Andulajevic di Messina

RETI. Pt 22’ Kouko su rig. (A). St 6’ Sarno (T), 14’ Piccioni (A), 25’ Gomez (T)

NOTE. Spettatori 409 spettatori 2290 incasso. Espulsi: pt 45’ per proteste il ds Serafini (A). St 2’ Signorini (T) per somma di ammonizioni, st 10’ per proteste il tecnico Gautieri (T), al 24’ Mensah per scorrettezze (T). Ammoniti: Signorini, Lo Porto, Offredi. Recupero: pt 2’; st 5’. Angoli: 4/1.

(Ph Vis Pesaro Calcio FB)