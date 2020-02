Le origini venete di Achille Lauro

Condividi

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, ha origini venete. Il cantante più chiacchierato di Sanremo è nato a Verona l’11 luglio 1990 anche se poi la sua famiglia si è trasferita a Roma. Ma non solo: il nonno dell’artista è stato un personaggio di spicco della Dc polesana. Achille non ha mai parlato delle sue radici venete e si è sempre professato romano.

Il rapper, che al festival ha presentato la sua nuova canzone “Me ne frego”, è riuscito a stupire più volte il pubblico. Nella prima esibizione con una mantella e una tutina color carne come la raffigurazione di San Francesco di Giotto; poi con un look ispirato a David Bowie-Ziggy Stardust. Infine vestendo i panni della Marchesa Casati Stampa e della Regina Elisabetta I.