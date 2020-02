Mestre, Carnevale con “street show”

Condividi

A Mestre entra nel vivo il Carnival Street Show il 15 e 16 febbraio, per proseguire con la programmazione della settimana grassa dal 20 al 25 febbraio.

Programma

Sabato 15, sabato 22 febbraio e martedì 25 febbraio dalle 15:30 alle 19:30.

Domenica 16 e domenica 23 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15:30 alle 19:30.

Giovedì 20 , venerdì 21 e lunedì 24 febbraio alle 16:30 alle 19:30.

Il Mestre Carnival Street Show celebra il Carnevale dipingendo le vie della città e l’eccentrico palco di Piazza Ferretto con le follie giocose di stravaganti artisti e amori acrobatici.

Oltre 70 compagnie, 300 artisti e 150 show in 8 giorni di programmazione, per un Mestre Carnival Street Show che saprà travolgere e far giocare il vostro cuore, sapientemente guidato con la folle e sapiente conduzione di Susi Danesin e Vasco Mirandola.

(Ph. Facebook – Mestre Carnival Street SHow)