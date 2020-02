Dove bere la migliore birra a Castelfranco Veneto

Condividi

Bottega della birra

Questo locale in via Borgo Treviso è molto apprezzato per la varietà e qualità delle birre e dei panini e ha a disposizione anche spazio esterno. In questo posto è anche possibile acquistare la birra. «Non solo una birreria – spiegano i titolari su Facebook – non solo un negozio di birre artigianali per appassionati, ma anche un luogo dove assaporare le nostre specialità preparate al momento con prodotti selezionati».

Ai do Gatti

Questo locale appena fuori le mura è apprezzato per la varietà delle birre e anche per la bontà delle bruschette. Frequentato anche come locale da aperitivo, nonché, dato non di poca importanza in Italia, per vedere le partite di calcio.

Al Vizio Pub

Questo locale di via Matteotti, visto da fuori, potrebbe non sembrare molto attrattivo, ma ha il punteggio più alto secondo gli utenti. Molto apprezzata la musica, la varietà e qualità di birre, la bontà di hamburger, bruschette, ma anche pizze. Secondo alcuni vi si trovano anche i migliori spritz.

La stazionetta

Questo locale di via Borgo Pieve è apprezzato per gli aperitivi, le birre, il cibo e la musica live, oltre che lo spazio esterno. «Vini e birre selezionati – spiegano gli organizzatori su Faceboo – da accompagnare con stuzzicanti cicchetti tipici della tradizione veneta, ma anche taglieri e fritti misti, preparati sempre con ricette semplici e genuine.

Ambiente accogliente, con tavolini all’esterno, perfetto per un aperitivo tranquillo in un ambiente familiare, ma anche ideale per organizzare compleanni, feste di laurea e…eventuali divorzi».

Dai Braders

Questo locale di via della Cooperazione ha ottime recensioni grazie agli ampi spazi, all’ampio parcheggio, ai piatti della cucina tipica veneta, alla simpatia dei baristi, ai cocktail. E ovviamente anche grazie alle ottime birre.