Indossavano cappelli con Hitler: daspo per 8 tifosi dell’Hellas

Durante la partita Bologna-Verona che si è giocata il 19 gennaio, i poliziotti della Digos di Bologna hanno sequestrato alcuni cappellini di lana e pile che raffiguravano il ciuffo e i baffi di Adolf Hitler. Gli oggetti erano indossati da 8 tifosi del Verona, sette uomini (il più vecchio di 49 anni, il più giovane di 21) e una donna di 42 anni.

La Digos li ha denunciati ai sensi della legge Mancino e la Divisione Anticrimine della Questura di Bologna ha proceduto all’emissione dei Daspo del Questore di durata, per tutti e sette, di 2 anni. I Daspo sono stati inviati a Verona per la notifica ai destinatari che non risultano avere precedenti.

