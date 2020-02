Condividi

Incidente in A4 a Padova Est, all’altezza dello svincolo per la A13 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 ed avrebbe coinvolto 3 veicoli. Gravi i disagi per il traffico: si registrano 4 chilometri di coda e la situazione al casello di Padova Est è completamente in tilt.

(ph: shutterstock)