Notte di Far West a Legnago (Verona) dove alcuni rapinatori hanno assaltato un bancomat e poi hanno sparato contro i carabinieri. Come riportano i giornali locali, i ladri hanno fatto saltare uno sportello in via Matteotti, poi, una vota sopraggiunti i carabinieri, hanno iniziato a sparargli contro durante la fuga.

È stata colpita l’auto di servizio, per fortuna senza conseguenze per i militari. I ladri però sono riusciti a fuggire e tutt’ora sono ancora in corso le ricerche.