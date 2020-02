«Patrimonio Unesco, in arrivo candidatura Pesciara di Bolca»

Condividi

«Stiamo predisponendo la documentazione per candidare (a patrimonio mondiale Unesco, n.d.r.) un altro straordinario sito del nostro territorio: la Pesciara di Bolca, nella Lessinia, in provincia di Verona, uno dei giacimenti fossiliferi più importanti del pianeta, per la varietà delle specie ritrovate e per l’ottimo stato di conservazione dei reperti, unici e spettacolari». Lo ha annunciato oggi il presidente de Veneto Luca Zaia al Bit di Milano dove è stata presentata anche l’app Veneto outdoor.

Zaia ha anche auspicato che vada in porto anche la promozione a patrimonio Unesco il progetto della Cappella degli Scrovegni di Padova. Attualmente sono 5 i siti patrimonio Unesco nella nostra regione. (t.d.b.)

(Ph. Haplochromis – Wikipedia)