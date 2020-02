Oscar 2020, vince anche Gianni Morandi

Condividi

C’è anche un po’ di Italia nello storico trionfo del film sudcoreano “Parasite” agli Oscar del cinema 2020. Tutti si aspettavano almeno un premio per Martin Scorsese, invece “Parasite”stato il primo film in lingua non inglese a vincere l’Oscar come miglior film. Tra le canzoni che si sentono nella pellicola di Bong Joon-ho, che ha portato a casa 4 statuette (miglior film, miglior regia, miglior film straniero e miglior sceneggiatura originale) c’è anche “In ginocchio da te” di Gianni Morandi.

Il film non ha vinto il premio per la miglior colonna sonora e la canzone non è stata scritta appositamente per il film, ma è comunque una piccola soddisfazione per il nostro Paese. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Gianni Morandi)