San Valentino, ad Asolo escursione a lume di candela

L’associazione Meeters organizza per San Valentino un’ escursione alla scoperta di Asolo. Sentieri naturali, Ville Palladiane, Chiese e incantevoli borghi medievali faranno da cornice al cammino in una passeggiata tutta da scopriredalle 15.30 alle 19.

La Pro Loco di Asolo e l’Assessorato alla Cultura di Asolo organizzano inoltre una passeggiata serale che accompagnerà i visitatori negli angoli più suggestivi del borgo che ha incantato poeti e viaggiatori, raccontandovi di una storia millenaria fatta di grandi passioni e curiosi aneddoti. I passi saranno accompagnati dalla soffusa luce delle lanterne per godere dell’armonia dei luoghi.

Programma

Venerdì 14 febbraio:

primo turno ore 18.00

secondo turno ore 19.30

Sabato 15 febbraio: turno unico ore 18.00

Ritrovo all’Ufficio Turistico, Loggia della Ragione

Costo a persona € 6,00 – bambini fino ai 10 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria

Il programma potrà subire modifiche

Organizzazione e info: Pro Loco di Asolo, IAT – Informazione e Accoglienza Turistica *protected email* 0423 529046

Info e prenotazioni: *protected email* 0423 529046

Via Browning è momentaneamente chiusa per lavori, quindi si consigllia di parcheggiare nelle comode autorimesse comunali: Parcheggio Forestuzzo (Ex Ospedale, gratuito) e Parcheggio Cipressina (coperto, a pagamento).