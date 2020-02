Condividi

Valentina Marzo, impiegata di Villorba (Treviso), ha riportato ferite al collo e alla schiena guaribili in 10 giorni a causa di un’auto che venerdì sera, svoltando, ha centrato la sua, ferma a un incrocio in via Salsa a Treviso e poi si è dileguata. Allora Valentina ha creato una pagina Facebook con questo post:«Siamo riusciti a vedere modello e colore, è un’Audi A4 del 2007 o 2008 grigio metallizzato. La targa inizia con DM… aiutateci a trovarla».

Immagine di repertorio