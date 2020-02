Virus Cina: bilancio sale a 908 morti, 3.062 nuovi contagi

Condividi

Linkedin email

Pechino, 10 feb. (AdnKronos Salute) – Con 97 nuovi decessi è salito a 908 morti il bilancio dell’epidemia di nuovo coronavirus in Cina. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano, precisando che si registrano 3.062 nuovi casi confermati e 4.008 sospetti. Secondo le autorità cinesi, 296 persone sono in condizioni gravi mentre 632 sono state dimesse dagli ospedali. I casi confermati in Cina dallo scoppio dell’epidemia sono 40.171.