Come navigare in sicurezza su internet, social e app

Condividi

Linkedin email

Navigare in Rete è divertente, è un’opportunità, permette di espandere i propri orizzonti e fin qui tutto bene. Il problema vero è un altro: i consumatori navigano in internet in sicurezza? Tutelano efficacemente i propri dati? In occasione del Safer Internet Day 2020, Adiconsum ha pubblicato 3 brevi guide di consigli su come navigare in maniera protetta in internet, come usare correttamente i social e come scaricare in sicurezza un’app.

Consigli Adiconsum sulla navigazione in internet

● Mantieni protetto il tuo pc, usando aggiornamenti automatici, firewall, antivirus e antispam

● Utilizza password sicure (con più di 8 caratteri con lettere maiuscole, minuscole e numeri). Non usare la stessa password per siti diversi. Custodiscile al sicuro

● Non conservare i tuoi dati riservati personali (carta d’identità, foto di bancomat e carte di credito e di foglietti con password, ecc.) sul computer, ma solo su supporti rimovibili (es. hard disk esterno, pen drive, ecc.)

● Non visitare siti compromessi. Verifica gli indicatori di sicurezza della pagina (la scritta https e il simbolo del lucchetto)

● Non accettare “cookie” in grado di tracciare il tuo profilo, a meno che non sia strettamente necessario

● Chiediti se il servizio a cui vuoi accedere, in cambio della disponibilità dei tuoi dati, sia così importante da barattarli.

Consigli Adiconsum sull’uso dei social

● Controlla le impostazioni relative alla privacy del social

● Prima di postare PENSA e SELEZIONA quello che vuoi realmente pubblicare o condividere. Non pubblicare nulla di personale o riservato!

Consigli Adiconsum su come installare un’App

● Scarica l’App solo dagli store ufficiali (Google Play per i sistemi Android e App Store per i macOS). In questo modo puoi limitare che i malware infettino il tuo smartphone. Puoi anche disattivare, dalle impostazioni del telefono, la possibilità di installare App da altri store

● Verifica chi è lo sviluppatore e scarica App solo da quelli affidabili, dando un’occhiata all’elenco delle App che hanno pubblicato e ai loro riferimenti di contatto

● Leggi le recensioni degli altri per testarne la validità

● Leggi bene le caratteristiche dell’app che ti accingi a scaricare. Il suo funzionamento potrebbe essere diverso dalle tue necessità o diverso da quelle che avevi compreso

● Verifica quali informazioni sono necessarie per il suo funzionamento. A seconda dei casi, infatti, dovrai accettare di condividere qualcosa per farla funzionare. Ad esempio, se devi installare un’app che deve fungere da navigatore, ti verrà richiesto l’utilizzo della tua posizione GPS, che dovrai condividere, ma è chiaro che se l’applicazione nel corso della sua installazione ti richiede l’accesso alla tua rubrica dei contatti telefonici, devi cliccare su NO!

(ph: shutterstock)