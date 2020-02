Sos San Valentino: con Cashback World il regalo perfetto per il tuo partner e per te

Condividi

San Valentino, la festa degli innamorati. Una ricorrenza che, con il passare degli anni, è diventata sempre più sentita. Un’occasione sfruttata da molte coppie per condividere momenti speciali e creare nuovi ricordi insieme ma non solo: questa data, infatti, per molti single è l’occasione perfetta per dichiararsi alla persona amata e sperare nell’inizio di una nuova relazione.

Le origini di San Valentino

Tutti sono a conoscenza di cosa significhi il giorno di San Valentino ma in pochi sanno da dove nasce la ricorrenza di festeggiare proprio il 14 febbraio il giorno degli innamorati. La storia, effettivamente, ha origini molto antiche: si hanno sue tracce addirittura dal quarto secolo a.c. con delle feste pagane chiamate Lupercus. Ma il nome che conosciamo oggi arriva nel momento in cui la Chiesa Cattolica decise di far diventare il santo e il protettore degli innamorati San Valentino di Terni, vescovo romano e martire vissuto tra il 176 e il 273 d.C. La leggenda narra che Valentino avrebbe donato ad una coppia di giovani che si amavano dei fiori benedetti colti dal suo giardino. Grazie a questo regalo, i due ragazzi rimasero insieme per sempre e si amaro fino all’ultimo come se fosse il primo giorno.

San Valentino ai giorni nostri

Secondo un sondaggio condotto da Eurodap, per la maggior parte delle donne San Valentino è un’occasione per festeggiare con gioia e ritrovare momenti romantici con il proprio partner mentre per gli uomini San Valentino è semplicemente un giorno qualunque. Nonostante questo comunque, il 70% dei maschi si dice disposto ad organizzare qualcosa di romantico per sorprendere e far felice la propria compagna. Inoltre per quasi la metà degli intervistati, festeggiare il 14 febbraio è un pretesto valido per alleviare stress e tensione, per stupire e sedurre il fidanzato o la fidanzata e per rivivere quelle sensazioni autentiche d’amore che vengono messe un po’ da parte a causa della routine quotidiana.

Che regalo scegliere

Ad ogni segno il suo regalo

Ma torniamo alla questione spinosa di San Valentino: che regalo scegliere per il proprio partner? I segni zodiacali potrebbero essere un modo originale e divertente per prendere degli spunti interessanti. Vediamoli insieme.

Ariete: amante della natura e del relax, il regalo ideale potrebbe essere un pacchetto wellness, compreso di massaggio rilassante o una gita fuori porta in riva al mare o in montagna.

Toro: molto pragmatico e deciso, questo segno predilige regali utili. Una borsa capiente ma organizzata per il lavoro oppure un orologio smart potrebbero essere l’idea giusta.

Gemelli: segno molto esigente, avrà delle grandi aspettative per il vostro regalo. Sorprendetelo con un biglietto aereo per quella destinazione che vuole visitare da tempo

Cancro: sognatore e romantico, il regalo ideale per questo segno è una cena a lume di candela in una location magica.

Leone: segno dominante, gli piace sentirsi unico e al centro dell’attenzione. Attratto dalle cose preziose, un gioiello oppure un soggiorno in un hotel cinque stelle sono perfetti per far felice i re e le regine della foresta.

Vergine: il senso dominante di questo segno è l'olfatto. Quindi cosa c'è di meglio di un profumo seducente o di un dopobarba avvolgente?

Bilancia: gli appartenenti a questo segno sono degli esteti, attratti da tutto ciò che è bello. Un capo di abbigliamento particolare o un set beauty per prendersi cura di sé li faranno felici.

Scorpione: molto mentali e intellettuali, il regalo ideale è un libro best seller o un dvd thriller pieno di colpi di scena e misteri da guardare insieme sotto la coperta con i popcorn.

Sagittario: spirituali ma anche golosi, con loro andate a colpo sicuro con una preziosa candela dal profumo intenso oppure una bella scatola di cioccolatini ricercati.

Capricorno: parola d’ordine originalità! Comprate loro un bel quadro astratto da appendere in salotto oppure un’agenda in cuoio intarsiata con delle fantasie orientali.

Acquario: gli appartenenti a questo segno amano essere sorpresi: perché allora non regalare un bel mazzo di fiori colorati o un album con le foto dei vostri momenti più speciali?

Pesci: innamorati dell'amore e delle cose dolci. il regalo ideale è una torta a forma di cuore oppure una bella bottiglia di vino pregiato da sorseggiare insieme magari davanti ad un camino acceso.

Siete riusciti a trovare il regalo perfetto nella nostra lista?

