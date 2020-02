Spunta l’auto targata Serenissima. «Hanno pagato il bollo auto? La Regione verifichi»

Condividi

L’auto targata “Serenisima Nasion Veneta dela Venesia” è in regola con il pagamento della tassa automobilistica? Lo chiede il consigliere regionale di Veneto 2020 – Liberi E Uguali, Piero Ruzzante, con un’interrogazione a risposta immediata indirizzata alla Giunta regionale in riferimento alla vettura parcheggiata a Sant’Ambrogio, frazione di Trebaseleghe, Alta padovana. «Zaia e i suoi assessori non dovrebbero limitarsi a prendere atto della situazione, come li ho visti fare sui giornali di oggi: mi permetto di ricordargli che oltre ad essere in campagna elettorale permanente, sarebbero anche al governo della nostra regione da venticinque anni…».

«La Lega ex-Nord continua a strizzare l’occhio agli indipendentisti. Basta! La facciano finita e prendano provvedimenti: com’è possibile che sia consentito al sedicente “Stato Veneto dele Venesie” di utilizzare lo stemma del Leone di San Marco?». Ruzzante chiede alla Giunta regionale di adottare gli opportuni provvedimenti, anche in via giudiziale, al fine di pervenire alla tutela dei simboli di rappresentanza della Regione del Veneto e delle forme di autogoverno del popolo veneto quali previste dallo Statuto regionale.

(Ph Facebook)