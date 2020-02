Vicenza, auto danneggiate e finestrini spaccati: preso il vandalo [VIDEO]

Condividi

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco esprime soddisfazione per l’operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia locale che oggi, in poche ore, ha permesso di individuare l’uomo che ha infranto il finestrino di un’auto parcheggiata in contra’ Santa Corona. E’ probabile che si tratti della stessa persona che nei giorni scorsi ha vandalizzato numerose auto in città e in questo senso sono in corso indagini.

Oggi, di prima mattina, un cittadino ha notato che un’auto parcheggiata in contra’ Santa Corona aveva un finestrino infranto e ha informato la polizia locale, la quale, a sua volta, ha rintracciato il proprietario del veicolo per la denuncia. Nel frattempo nucleo antidegrado della polizia locale e polizia scientifica della questura hanno esaminato le immagini delle telecamere presenti lungo la via, rilevando l’azione del vandalo dalla corporatura e l’abbigliamento ben riconoscibili. Poco dopo, nel corso di un pattugliamento mirato, il soggetto ripreso dalle telecamere è stato individuato in corso Palladio, fermato e condotto in questura. L’uomo, foggiano di 36 anni, con precedenti contro il patrimonio, è stato denunciato. Contro di lui è stato inoltre emesso dalla questura il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza con divieto di ritorno per tre anni.

(ph: Gruppo Facebook Sei di Vicenza se…)