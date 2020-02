Doppio incidente in A22: traffico in tilt

Condividi

Caos e traffico bloccato in A22 questa mattina per un doppio incidente. Il primo è avvenuto intorno alle 9 a Nogarole Rocca in direzione Mantova registrando code di almeno 4 chilometri. Il secondo è avvenuto poco dopo le 10.30 al chilometri 236,7 direzione Sud ed ha aggravato la situazione già difficile bloccando il traffico.