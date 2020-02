Carnevale, sequestrate 90 mila maschere cinesi pericolose

Condividi

Nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi della Compagnia hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti non sicuri o recanti marchi mendaci soprattutto con l’avvicinarsi dei festeggiamenti per il prossimo Carnevale.

Il monitoraggio delle attività commerciali operanti nella provincia patavina ha consentito di individuare una società, gestita da un soggetto di origine cinese, ove venivano commercializzati articoli carnevaleschi privi delle indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto previste dall’art. 6 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

I militari delle Fiamme Gialle hanno provveduto al ritiro dal mercato dei prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottoponendo a sequestro amministrativo (per la successiva confisca e distruzione) 90.000

articoli. Il legale rappresentante della società, responsabile della violazione, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione della prescritta sanzione amministrativa che potrà arrivare nel massimo a 25.823 euro.

Dall’analisi dei documenti fiscali ed amministrativi, supportata da interrogazioni alle banche dati a disposizione del Corpo, è emerso come l’illegale importazione sia avvenuta ad opera di una società spagnola che a sua volta ha fornito i prodotti carnevaleschi alla società padovana.