Venezia, Codacons: «Pranzo in ristoranti cinesi contro razzismo e bufale»

Codacons ha organizzato pranzi nei ristoranti cinesi di tutta Italia per contro «i crescenti episodi di razzismo e intolleranza a danno della comunità cinese» e per «dimostrare ai cittadini come non vi sia alcun rischio sul fronte sanitario e per smontare bufale e fake news».

Il presidente Carlo Rienzi ha denunciato: «In Italia il razzismo sta facendo più danni del virus, e l’intolleranza si sta diffondendo ad una velocità maggiore. Troppi sono gli atti di violenza verso cittadini cinesi riportati dalla cronaca, spesso alimentati dalle fake news che girano in rete. Enorme poi il danno economico, con gli esercizi cinesi presenti in Italia oramai deserti e un pesante calo del giro d’affari. Per tale motivo abbiamo organizzato una serie di pranzi presso i ristoranti cinesi delle principali città italiane, con i dirigenti Codacons che a Venezia come a Lecce o a Catanzaro, passando per Roma e Catania, hanno mangiato piatti della cucina locale, invitando i consumatori a non avere paura».

