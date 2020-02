Innovazione Stufe a Pellet Italia, il modulo controllo Wi-Fi

Condividi

Linkedin email

Alta qualità Made in Italy, certificata dalle 4 stelle di Aria Pulita e garantita da processi di ricerca e sviluppo condotti da tecnici con esperienza decennale e internazionale. Prerogative cui s’aggiungono un risparmio che fa bene al portafoglio e all’ambiente, e prezzi competitivi. È per questo che l’offerta di Stufe a Pellet Italia, costruttore e rivenditore, ha conquistato la leadership nel campo delle stufe a pellet del nostro Paese.

La sua proposta, disponibile su www.stufeapelletitalia.com, è composta da stufe a pellet idro, ad aria e da caldaie a pellet. Un catalogo articolato in 16 modelli. Tutti in pronta consegna, con spedizione gratuita e pagamento in contrassegno. Prodotti convenienti, competitivi, interamente realizzati in Italia (la sede dell’azienda si trova in provincia di Venezia) e dal marcato portato innovativo.

Modulo Wi-Fi Smart: controllo delle stufe pellet a portata di touch

Il Modulo Wi-Fi Smart rivela l’attenzione riposta da Stufe a Pellet Italia verso qualità e valore tecnologico dell’offerta. Si tratta di un modulo compatibile con tutte le stufe in catalogo che consente di comandarle attraverso una semplice app da installare sullo smartphone.

Il collegamento del modulo è facile e veloce. Una volta collegati i cavi del kit alla stufa e il cavo di alimentazione, va scaricata l’app dallo store del proprio smartphone e creato un account. Dalla sezione “Aggiungi stufa” è possibile appurare la corretta connessione.

È richiesto poi l’inserimento dei dati tecnici e generali della stufa. Dal menu laterale, selezionando la voce “Le mie stufe”, verrà aperta una pagina con il prodotto salvato, in relazione al quale si può selezionare l’opzione “Configura Wi-Fi via Bluetooth”.

Andrà quindi selezionata la rete Wi-Fi di casa, digitata la password, premuti “Connetti alla rete” e “Concludi”. Adesso, tornando nella sezione “Le mie stufe”, è possibile personalizzare la propria stufa.

Vendita stufe pellet online, la soddisfazione di oltre 65.000 clienti

70.000 stufe a pellet vendute, 65.000 clienti soddisfatti e l’autorevolezza di chi è sia rivenditore che costruttore. Sono i numeri che descrivono, meglio delle parole, Stufe a Pellet Italia.

La sua produzione è il risultato di una costante ricerca di soluzioni innovative, e il Modulo Wi-Fi Smart ne è dimostrazione. Il catalogo risponde a qualunque esigenza tecnica e in termini di design, spaziando dal classico al rustico passando per le proposte più moderne.

Ogni prodotto di Stufe a Pellet Italia rispecchia attenzione verso i particolari, qualità della materia prima, accuratezza nei processi di lavorazione e nel design. Il ricorso a cura artigianale coniugata con avanzate risorse tecnologiche porta a elevati valori di scambio termico e importanti riduzioni dei consumi.